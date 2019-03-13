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      Новости ООС: двое боевиков сдались добровольно, одного оккупанта задержали на блокпосту

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      На блокпосту ООС задержали двух враждебных боевиков
      На блокпосту ООС задержали двух враждебных боевиков / Иллюстративное фото

      Двое пророссийских боевиков сдались бойцам ВСУ. 30-летний мужчина, местный житель, пошел к незаконным вооруженным формированиям в 2018 году после того, как вышел на свободу из колонии. Другой, которому 32 года, бежал к оккупантам, чтобы избежать наказания за кражу. Случилось это в городе Бахмут, что в Донецкой области.

      Двое мужчин решили показаться украинским военным, чтобы воспользоваться шансом, который предоставляет Украина – избежать уголовной ответственности за участие в бандформированиях, если не причастен к террористическим актам и гибели людей. Они узнали о своих "коллегах", которые этой возможностью уже воспользовались. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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      30-летний мужчина рассказал, что в 2018 году многие его знакомые присоединились к боевикам, как только освободились из колонии. И он, мол, не хотел выделяться и сделал так же. Через несколько дней, по его словам, пришло "разочарование".

      Старший житель Бахмута бежал от наказания за мелкую кражу. Он пересек границу с Россией и заехал на оккупированную территорию Украины со стороны государства-агрессора. В бандформировании он водил БМП – несколько недель. А потом решил, что лучше понести наказание за кражу, чем служить у террористов.

      Сейчас полиция устанавливает, причастны ли эти мужчины к тяжким преступлениям. Если не причастны, то уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях для них не будет.

      Между тем пресс-служба Операции объединенных сил сообщила о задержании "боевика вооруженных формирований РФ" на одном из блокпостов. Известно, что задержанный "служил" в "4 отдельной мотострелковой бригаде 2 армейского корпуса" оккупационных войск и участвовал в боевых действиях против украинского народа. Готовили его к войне в российском городе Белгород.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Полиция Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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