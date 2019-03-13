Украинские воины уничтожили двух оккупантов на Донбассе, среди наших – потерь нет
За минувшие сутки, российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Двух оккупантов удалось уничтожить, четверо – ранены. Среди украинских военных потерь нет.
Враг из минометов обстрелял позиции у Павлополя, а из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – около Авдеевки.
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Кроме того, минометный огонь пророссийские боевики открыли неподалеку Крымского.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Источник: 24 Канал
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