Українські воїни знищили двох окупантів на Донбасі, серед наших – втрат немає

За минулу добу, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Двох окупантів вдалося знищити, чотирьох – поранено. Серед українських військових втрат немає.

Ворог з мінометів обстріляв позиції біля Павлополя, а з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля Авдіївки. Читайте також: Військові ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео Крім того, мінометний вогонь проросійські бойовики відкрили неподалік Кримського. З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.