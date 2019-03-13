Українські воїни знищили двох окупантів на Донбасі, серед наших – втрат немає
За минулу добу, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Двох окупантів вдалося знищити, чотирьох – поранено. Серед українських військових втрат немає.
Ворог з мінометів обстріляв позиції біля Павлополя, а з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля Авдіївки.
Читайте також: Військові ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео
Крім того, мінометний вогонь проросійські бойовики відкрили неподалік Кримського.
З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.
сьогодні
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50