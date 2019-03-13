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      Українські воїни знищили двох окупантів на Донбасі, серед наших – втрат немає

      320 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / ukranews.com

      За минулу добу, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Двох окупантів вдалося знищити, чотирьох – поранено. Серед українських військових втрат немає.

      Ворог з мінометів обстріляв позиції біля Павлополя, а з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля Авдіївки. 

      Читайте також: Військові ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

      Крім того, мінометний вогонь проросійські бойовики відкрили неподалік Кримського. 

      З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано. 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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