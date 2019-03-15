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      Вибух гранати на Донбасі: з'явилися імена та фото загиблих бійців ЗСУ

      28 Читать новость на русском
      Загиблий на Донбасі Віталій Люшняк
      Загиблий на Донбасі Віталій Люшняк / Фото з Facebook

      На Донбасі 11 березня в бліндажі Збройних сил вибухнула граната, внаслідок чого загинули двоє українських бійців, та ще один отримав поранення. Обидва хлопці були родом з Кіровоградської області.

      Вибух трапився опівночі 11 березня поблизу села Невельське у Ясинуватському районі Донецької області. ЗМІ повідомляли, що між двома бійцями виник конфлікт. І після сварки один з них підірвав ручну гранату. Від вибуху загинули обидва. Третій військовий, що перебував у бліндажі поруч, зазнав поранення. Наразі слідство з'ясовує, чи це було навмисне вбивство, чи нещасний випадок.

      Читайте також: Росія стягує танки і військових на Донбас: бійці ЗСУ готові давати відсіч

      Одним із загиблих виявився старший солдат, військовий 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр Віталій Люшняк. Хлопцю було лише 22 роки. 14 березня з ним попрощались в рідному селищі Ятрань Новоархангельського району Кіровоградської області. 

      Другий загиблий – старший солдат, військовий 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр Едуард Бершадський. Він також родом з Кіровоградщини – 1984 році народився в Кропивницькому.

      Скільки військових і мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Жертви Новини Кропивницького Новини України
      Джерело: 24 канал
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