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      Росія стягує танки і військових на Донбас: бійці ЗСУ готові давати відсіч

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      Росія посилює свої незаконні угрупування на Донбасі
      Росія посилює свої незаконні угрупування на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація посилює свої військові частини важким озброєнням та солдатами біля українського державного кордону у Луганській області. Українські захисники готові до провокацій окупаційних військ.

      Командувач ООС Сергій Наєв у коментарі ТСН розповів, що на тимчасово окупованій території Луганщини зафіксували 44 танки. Їх проросійські бойовики стягнули до населених пунктів Мирного й Круглика.

      Читайте також: Військові ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

      Хотів би зазначити, що вдовж державного кордону Росія зараз здійснює посилення своїх військових частин. Є чіткі дані, що на полігони Кадамовський та Кузьмінський прибули нові батальйони тактичної групи. А вздовж держкордону на Луганщині – підрозділи третьої мотострілецької дивізії,
      – сказав Наєв.

      У той же час, українські військові проводять розвідку і в разі наступу готові дати відсіч ворогу. Бійці ЗСУ вже знешкодили безпілотник окупантів, за допомогою якого вони шпигували на маріупольському напрямку.

      Речник Міноборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія збільшила постачання боєприпасів, пального та іншого військового майна на окуповані території. Також, бойовики на Донбасі напередодні виборів в Україні активно залякують місцеве населення, поширюючи фейки.

      Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.


      Окуповані Росією території на Донбасі

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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