Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. И добавил, что, согласно оценке президента, НАТО сейчас "немного недорабатывает" и не до конца правильно оценивает перспективы для Европы.

Внимание НАТО сегодня дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов, – Зеленский

Однако отдельные страны НАТО – а их большинство – полностью понимают и выстраивают помощь Украине.

Что касается закрытия неба – 70% опрошенных американцев сейчас выступают за его внедрение, отметил Арестович.

То есть руководство США и НАТО сейчас стоит перед лицом реакции общественности и оценок, которое оно дает. Поэтому я считаю, что эта тема не закрыта,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он также считает, что то, что с первого раза не удалось заставить блок НАТО воевать с россиянами в небе Украины, не означает, что не удастся это сделать чуть позже.

Зеленский о решении НАТО не закрывать небо

Президент Владимир Зеленский жестко прокомментировал решение НАТО не закрывать небо над Украиной. По его словам, отныне Альянс также ответственен за гибель наших граждан и разрушение наших городов.

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