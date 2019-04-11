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      Тема трудовой миграции будет звучать на парламентских выборах

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      Руслан Бортник
      Руслан Бортник / 112.ua

      Кандидаты в президенты во время предвыборной кампании обошли вниманием тему трудовой миграции украинцев, но на парламентских выборах она будет достаточно освещена.

      Так считает политический консультант Руслан Бортник. Об этом он рассказал в комментарии для 112.ua.

      Обходя вниманием такую важную, как трудовая миграция, тему, политики сильно проиграли, считает эксперт. Тема могла найти отклик у избирателей и значительно добавить им электоральных симпатий.

      Безусловно, запрос у избирателей на рецепты решения проблем трудовой миграции есть. Понятно, что мигранты уехали, но их близкие в Украине остались. И все они хотели бы видеть своих сыновей, дочерей, отцов, матерей дома. Поэтому, безусловно, эта тема несправедливо не доработана кандидатами. Слишком уж они увлеклись политическими и популистскими темами,
      – сказал Руслан Бортник.

      Важно и то, что "никто из кандидатов не предложил реальных программ по возвращению в Украину трудовых мигрантов, практических механизмов по привлечению денег, заработанных трудовыми мигрантами, в реальный сектор экономики Украины, в развитие бизнеса", подчеркнул Бортник. По его словам, здесь даже не нужно изобретать велосипед, можно было применить уже разработанные практики.

      "В мире применялось немало программ для решения проблемы трудовой миграции. Есть опыт, который применялся в Индии, Португалии, Ирландии. Есть опыт создания льготных условий, в которых людям было выгодно инвестировать заработанные деньги. Например, в Ирландии три года не нужно платить налог на прибыль для людей, которые инвестируют в стране деньги, которые они заработали за рубежом", – сказал Бортник.

      Эксперт предположил, что на парламентских выборах теме трудовой миграции будет уделяться больше внимания, ведь в избирательном процессе будут принимать участие и партии от Западной Украины, где проблема трудовой миграции стоит особенно остро. Но самое важное, говорит Бортник, чтобы политики не просто упоминали проблему с целью завоевания электоральных симпатий, а предлагали конкретные программы для ее решения, с цифрами и четко обозначенными временными этапами

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      Теги: Новости политики Парламентские выборы 2019 Заробитчане
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