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      Тенденции 2019 года в обустройстве сада

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      Тенденции 2019 в обустройстве сада - тренды и идеи для дизайна
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада / Unsplash

      Если у вас есть сад, то вы точно знаете, как трудно за ним ухаживать. Тем более, тенденции в его обустройстве меняются чуть ли не каждый сезон. Как оставаться в тренде и радовать глаз красивым видом из окна? Ведь сад – не только место для работы, но и для отдыха.

      Главные тренды ландшафтного дизайна 2019 года – комфорт, яркие цвета, естественность, многофункциональность и простота. Очень просто обустроить сад своей мечты – просто выбрать то, что нравится. Недвижимость 24 собрала для вас актуальные тенденции в обустройстве сада.

      Легкая небрежность – вызов современности

      Если вам надоели цветы и растения, выстриженные "под линеечку", этот тренд подойдет вам. Хаотичный "екосад" в этом году в моде.

      Не ограничивайте себя

      Оформляя свой участок, можно использовать любые подручные средства. Если фантазия ничем не ограничена, то даже свалка строительного мусора превращается в клумбу. Или же вам пригодятся обычные паллеты. Они прекрасно дополнят атмосферу отдыха в вашем саду.

      Или же можно дать вторую жизнь старой мебели, которая уже не подходит в доме. Ее можно с легкостью освежить с помощью палубного лака, но только самого высокого качества. Он поможет не только вернуть блеск старой мебели, но и сохранить ее вид на долгие годы.

      Все считают, палубный лак – это средство только для яхт. Но благодаря своим качествам и содержанию полиуретана, его можно использовать для защиты садовой мебели, в первую очередь для защиты от влаги. Ведь садовая мебель сильно страдают в первую очередь от дождя и атмосферных осадков.

      А еще – он не только водостойкий, но и защитит древесину на улице от выгорания благодаря двойной защите от ультрафиолетовых лучей, например, YACHTLACK.

      Обновить старую мебель – хороший вариант для тех, кому жалко утилизировать старый комод или полки.

      Самый легкий способ – устранить потертости на старой мебели – снять верхний слой лака наждачной бумагой, после чего покрыть их слоем палубного лака, который сохранит текстуру самого дерева.

      Мебель, пройдя этот этап обработки получает защиту от ветра или повышенной влажности.

      Живая изгородь – это модно

      Цветущие кустарники, растения с декоративными листьями или ягодники. Быстрорастущие лиственные культуры, например, вездесущая лиана – если вы используете эти растения в оформлении вашего сада, то с легкостью претендуете оказаться в тренде 2019 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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