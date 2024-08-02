К проведению тендера будет привлечено ГП "Медицинские закупки". Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 2 августа, передает 24 Канал.

Читайте также Скандал с восстановлением "Охматдета": Минздрав обратился в полицию относительно проверок тендера

Тендер на восстановление "Охматдета" отменят

Благотворительный фонд Охматдета перечислит средства на казначейский счет учреждения, поэтому следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок.

На благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" поступило 312 миллионов гривен, на благотворительный фонд "Охматдет" – 378 миллионов гривен, 320 миллионов собрали через платформу United24, еще 100 миллионов выделило правительство из резервного фонда.

Ни одного договора нет и не было подписано. Только рассматривались определенные компании для того, чтобы подать на утверждение. Ни одного документа никто не подписывал ни со стороны фонда, ни со стороны "Охматдета", ни со стороны министерства здравоохранения,

– сказал министр здравоохранения.

По словам Ляшко, каждое решение будет контролировать наблюдательный совет, в который войдут представители Минздрава, администрации "Охматдета" и шесть благотворителей, которые пожертвовали наибольшую сумму на восстановление.

Скандал с восстановлением "Охматдета": что известно