Теперь самолеты этих авиакомпаний не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве ЕС.

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Авиарегулятор ЕС приостановил сертификаты российских авиакомпаний

EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции,

– говорится в сообщении.

В списке перечислены:

крупнейшие российские авиакомпании ("Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие)

предприятия сферы технического обслуживания авиатехники ("А-Техникс", "S7 Инжениринг", "Волга-Днепр техникс" и другие).

Кроме того, в списке представлены типы воздушных судов, сертификаты которых приостановлены, в том числе Superjet 100 и Ту-204.

Также EASA решила приостановить прием и рассмотрение поступивших от российских организаций заявок на сертификацию.

На какой срок приостановлены сертификаты российских авиаперевозчиков – не сообщается.