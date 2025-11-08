Теперь Крым без "Триумфа": ССО уничтожили установку С-400 и склад боеприпасов
- Силы специальных операций Украины уничтожили пусковую установку С-400 "Триумф" и склад боеприпасов в Крыму 6 октября 2025 года.
- Поражение объектов осуществлено с помощью дронов.
Украинские военные продолжают противодействовать врагу. В частности, Силы специальных операций уничтожили пусковую установку С-400 "Триумф" и склад боеприпасов.
Там отметили, что финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года, но о ней не разглашалось в целях безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.
Как украинским военным удалось уничтожить "Триумф"?
В Силах специальных операций рассказали, что представители Движения сопротивления ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18 армии России в селе Удачное, что вблизи Симферополя. Дальнейшая специальная разведка подтвердила размещение там вражеского арсенала.
Силы специальных операций уничтожили пусковую установку С-400 "Триумф": видео ССО
В ночь на 6 октября склад боеприпасов был поражен дронами ССО. В тот же день подразделения Сил специальных операций уничтожили пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Объект ПВО располагался в селе Уютное вблизи Евпатории.
Отмечается, что С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии. Российские войска используют этот комплекс для ударов по территории Украины.
Какие еще потери нанесли ССО российской армии?
Недавно под прицел Сил специальных операций попали нефтебазы захватчиков во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, были поражены 2 поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.
Также военные ударили по базе хранения и запуска дронов Shahed в Донецке. Операция была успешной, более 90% запущенных дронов достигли своей цели, что повлекло мощный взрыв на территории бывшего аэропорта.
Кроме этого, ССО атаковали логистические объекты россиян на Луганщине, создав для оккупантов дефицит горючего. Тогда им удалось поразить место разгрузки ГСМ у Должанска и склад материально-технического обеспечения вблизи Роскошного.