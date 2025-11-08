Тепер Крим без "Тріумфу": ССО знищили установку С-400 та склад боєприпасів
- Сили спеціальних операцій України знищили пускову установку С-400 "Тріумф" та склад боєприпасів у Криму 6 жовтня 2025 року.
- Ураження об'єктів здійснено за допомогою дронів.
Українські військові продовжують протидіяти ворогу. Зокрема, Сили спеціальних операцій знищили пускову установку С-400 "Тріумф" та склад боєприпасів.
Там зазначили, що фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року, але про неї не розголошувалося задля безпеки.
Як українським військовим вдалося знищити "Тріумф"?
У Силах спеціальних операцій розповіли, що представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18 армії Росії у селі Удачне, що поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення там ворожого арсеналу.
Сили спеціальних операцій знищили пускову установку С-400 "Тріумф": відео ССО
У ніч на 6 жовтня склад боєприпасів був уражений дронами ССО. Того ж дня підрозділи Сил спеціальних операцій знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії.
Зазначається, що С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані. Російські війська використовують цей комплекс для ударів по території України.
Яких ще втрат завдали ССО російській армії?
Нещодавно під приціл Сил спеціальних операцій потрапили нафтобази загарбників у тимчасово окупованому Криму. Окрім цього, були уражені 2 потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.
Також військові вдарили по базі зберігання і запуску дронів Shahed у Донецьку. Операція була успішною, понад 90% запущених дронів досягли своєї цілі, що спричинило потужний вибух на території колишнього аеропорту.
Окрім цього, ССО атакували логістичні об'єкти росіян на Луганщині, створивши для окупантів дефіцит пального. Тоді їм вдалося уразити місце розвантаження ПММ біля Довжанська та склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Розкішного.