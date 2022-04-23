Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями еще полноценной жизни Мариуполя и вспомнил об операторе и режиссере телеканала "Сигма" Викторе Дедове, который и сделал фотографии, что распространил глава государства.

Читайте также Людей разогнали со словами "теперь будет обстрел": в Мариуполе кафиры снова сорвали эвакуацию

Таким был Мариуполь до вторжения российских войск. Красивый полумиллионный город. Сейчас там нет практически ни одного неповрежденного здания. Мариуполя нет. И Виктора Дедова, сделавшего эти фото, тоже уже нет,

– написал Зеленский.

Зеленский поделился фотографиями Мариуполя до войны / фото из телеграма президента

Ситуация в Мариуполе

Около двух месяцев Мариуполь находится в блокаде, в городе – гуманитарная катастрофа. Несмотря на это, бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы не сдаются и героически удерживают свои позиции.

Военные вместе с мирными жителями находятся на территории завода "Азовсталь". Там и маленькие дети и пожилые люди. Местные не могут выйти из бомбоубежища, ведь это опасно. Россияне постоянно обстреливают "Азовсталь" и сбрасывают бомбы.

Известно, что российские захватчики ввезли в город мобильные крематории, чтобы таким образом скрыть свои военные преступления.

Кроме того, в Мангуше, около Мариуполя, уже нашли гигантскую братскую могилу, где могут быть похоронены тысячи людей.

На тему – эвакуация из Мариуполя в Украину и параллельный коридор оккупантов в Россию: видео