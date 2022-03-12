Министерство обороны Украины опубликовало фотографию захваченного беспилотника врага. Бойцам ССО удалось захватить его полный комплект.

Стоящее Под Мариуполем украинские защитники уничтожили 15 оккупантов, еще 2 взяли в плен

Скорее всего, это "Элерон-3СВ", который разработан для воздушной разведки и наблюдения.

В Минобороны пообещали, что теперь этот беспилотник "стал на сторону добра и будет помогать нам защищать нашу землю".

Стоит добавить, что это не впервые российские оккупанты бросают свою военную технику, которая впоследствии переходит в руки украинских военных. Украинцы уже воюют на трофейных танках и ББМ, а также используют и российские беспилотники.