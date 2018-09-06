Теперь это криминал: Рада ужесточила ответственность за незаконное пересечение госграницы

Решение о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы было принято в первом чтении во время утреннего заседания Верховной Рады Украины 6 сентября.

За принятие законопроекта №7017 авторства народных депутатов Ирины Луценко и Артура Герасимова за основу проголосовал 241 депутат.

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Согласно текущему тексту законопроекта, за незаконное пересечение государственной границы Украины предлагают наказывать только "граждан государства-агрессора» или "других лиц, которые действовали в интересах государства-агрессора". Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что до окончательного принятия законопроекта он может быть изменен.



Пересечение границы вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, но с поддельными документами будутнаказывать лишением свободы на срок до трех лет. Если же действие будет совершенное с применением оружия – до восьми лет.

Какая ответственность за незаконное пересечение государственной границы сегодня?Согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сейчас за это наказывают только штрафом в размере до 3400 гривен или административным арестом сроком до 15 суток.