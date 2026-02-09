Когда начнется потепление в Украине, и в каких областях будет до +11 градусов

Во второй половине недели температура воздуха на территории Украины ощутимо возрастет, местами прогнозируют до 11 градусов тепла. Отметим, что подобное потепление охватит не только южные области.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Когда ждать потепления?

В первые дни недели температура воздуха в ночное время может достигать 25 градусов мороза. Несколько теплее станет в среду, 11 февраля, тогда в северных, центральных и восточных регионах самые низкие показатели составят до 21 градуса мороза.

Уже в четверг, 12 февраля, температура воздуха возрастет и ночью будет колебаться в пределах от 5 до 12 градусов, в течение дня ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Самые теплые условия будут в южных и западных областях.

Там столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Теплая погода будет и 13 февраля. Тогда в ночные часы столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем – от 0 до 5 градусов тепла.

В то же время в западных и южных областях синоптик прогнозирует от 6 до 11 градусов тепла. Температура воздуха ночью 14 февраля составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла.

На Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет от 4 до 9 градусов тепла. Относительно теплые условия сохранятся 15 февраля, ночью показатели будут в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – от 2 до 7 градусов тепла.

Как изменится погода в ближайшие дни?