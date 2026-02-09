Коли почнеться потепління в Україні, і в яких областях буде до +11 градусів

У другій половині тижня температура повітря на території України відчутно зросте, місцями прогнозують до 11 градусів тепла. Зазначимо, що подібне потепління охопить не лише південні області.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Насувається мороз до -24 градусів: прогноз погоди на 10 лютого

Коли чекати потепління?

У перші дні тижня температура повітря у нічний час може досягати 25 градусів морозу. Дещо тепліше стане у середу, 11 лютого, тоді у північних, центральних та східних регіонах найнижчі показники становитимуть до 21 градуса морозу.

Вже у четвер, 12 лютого, температура повітря зросте і вночі коливатиметься в межах від 5 до 12 градусів, протягом дня очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Найтепліші умови будуть у південних й західних областях.

Там стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Тепла погода буде й 13 лютого. Тоді у нічні години стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, вдень – від 0 до 5 градусів тепла.

Водночас у західних та південних областях синоптик прогнозує від 6 до 11 градусів тепла. Температура повітря вночі 14 лютого становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень очікується від 1 до 6 градусів тепла.

На Закарпатті та у Криму температура повітря буде від 4 до 9 градусів тепла. Відносно теплі умови утримаються 15 лютого, уночі показники будуть в межах від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, а вдень – від 2 до 7 градусів тепла.

Як зміниться погода найближчими днями?