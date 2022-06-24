Немного температур могут ожидать жители Центра и Юга Украины. Там температура будет достигать +22...+25 градусов.
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Дожди никуда не денутся
Хотя летнее тепло и порадует, но дожди все равно не отпустят территорию Украины. Также будет ветрено. Синоптики Наталья Диденко сообщает, что следует ожидать восточного ветра и северо-восточного. В то же время он будет умеренный, при грозах порывистый и будет приближаться к сильному.
Наши предки в этот день следили за облаками. Там могут быть даже грозы. Немного будет дождь на Севере, а на Западе будет сухо и без осадков.
Юг охватит дожди в ближайшую ночь, но влажность на день задержится только в Крыму.
Исходя из данных Укргидрометцентра, самая высокая температура воздуха, которую можно ожидать в Украине 25 июня – это +29 градусов. Такое тепло будет в основном в западных областях государства. В то же время, самая низкая температура воздуха, которую обещают синоптики – это +22 градуса тепла. Такую цифру на термометрах смогут увидеть жители Востока и Юга.
Погода в Киеве
Жителям Киева также следует быть готовыми к дождю. Осадки вполне возможны местами, а иногда и с грозой. Но тем не менее, температура воздуха достигнет +26 градусов.
При этом Диденко предупредила, что дожди 26 июня будут "веерообразными". То есть могут выпасть в любом месте и в любое время. Поэтому не стоит выходить куда-то без зонта.
Прогноз погоды в регионах на 25 июня.
- Львов – +27...+29
- Ивано-Франковск – +26...+28
- Тернополь – +27...+29
- Черновцы – +26...+28
- Хмельницкий – +25...+27
- Луцк – +26...+28
- Ровно – +26..+28
- Житомир – +25...+27
- Винница – +24...+26
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +23...+25
- Черкассы – +23...+25
- Чернигов – +25...+27
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +23...+25
- Киев – +24...+26
Погода в Украине на 25 июня / Фото Укргидрометцентра