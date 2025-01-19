Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью бойца ГУР для "Суспильного". По словам военного, после разговора с Сигалом он на две недели попал в дисциплинарный изолятор.
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О чем боец ГУР говорил с Сигалом
Военнослужащий провел в российской неволе почти 2,5 года. По его словам, после циничного теракта в Еленовке к пленным приехала якобы международная делегация, в составе которой был Стивен Сигал.
Справка. Стивен Сигал – американский актер, писатель и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям.
По словам украинского защитника, Сигал представился волонтером и представителем международного сообщества, которое будет способствовать скорейшему возвращению бойцов в Украину. В то же время риторика американца была ощутимо пропагандистской.
Я хорошо знаю английский язык, поэтому вышел с ним пообщаться один на один, без переводчика. Он спросил: хочу ли я вернуться домой. И также спросил, что я думаю об украинском теракте. Я сказал, что считаю, что это была не украинская ракета, а заранее заложенная бомба,
– рассказал "Тритя".
Военный сказал, что за это его потом забрали в дисциплинарный изолятор, как наказание. Там оккупанты били украинского защитника по туловищу и отбили ему ноги.
"Тритя" вернулся из плена во время обмена 18 октября 2024 года. Сейчас военный проходит реабилитацию, а впоследствии планирует вернуться в строй.