У Пескова спросили о пытках подозреваемых в теракте в "Крокусе": какой была его реакция
Источник:CNN
В сеть попали видео и кадры, на которых зафиксированы пытки над задержанными мужчинами, которым инкриминируют массовое убийство людей в ТРЦ под Москвой. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попросили прокомментировать этот "контент".
Вчера в Москве состоялось избрание меры пресечения четырем подозреваемым в теракте в ТРЦ "Крокус" под Москвой. На снимках из зала суда четко видно, что каждый из террористов подвергся побоям и пыткам.
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Сохранил "интригу"
Так, на кадрах из суда заметно, что задержанные имеют синяки, опухшие лица, один из них – с забинтованной окровавленной головой, другой – в медицинской транспортной коляске и с закрытыми глазами.
Журналисты попросили Дмитрия Пескова ответить, почему вероятные нападавшие находятся в таком состоянии.
Однако спикер российского диктатора отказался от объяснений. "Оставляю этот вопрос без ответа", – сказал он.
Напомним, что ранее российские паблики распространили видео, на которых российские силовики издеваются над подозреваемыми. Так, Рачабабализоду Саидакрами Муродали задержали в лесу. Ему сначала отрезали кусок правого уха, а потом заставили его есть.
К Шамсидину Фаридуни применили другой вид пыток. Как свидетельствуют фото из соцсетей, ему к генталям подключили электродоты, по которым проводили ток в 80 вольт. Чтобы усилить страдания задержанного, его поливали водой.
Теракт в "Крокусе": что известно
- 22 марта вечером неизвестные вооруженные мужчины ворвались в концертный зал в "Крокус Сити Холл", что под Москвой. Там люди собрались на концерт группы "Пикник".
- Нападавшие открыли огонь по россиянам. Они добивали раненых людей из автоматов и перерезали им горло.
- После террористы подожгли здание торгового центра.
- Известно о более 140 погибших и 180 пострадавших.
- Путин обратился к своим гражданам только через сутки после теракта. Глава Кремля заявил, что террористы якобы планировали бежать в Украину, на границе с которой для них готовили "окно".
- В ГУР назвали теракт под Москвой – спланированной провокацией путинского режима.
- Следует отметить, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за массовое убийство в "Крокусе". Информационное агентство, связано с ИГИЛ, опубликовало кадры четырех нападавших и рассказало детали теракта.