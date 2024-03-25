У Пескова спросили о пытках подозреваемых в теракте в "Крокусе": какой была его реакция

В сеть попали видео и кадры, на которых зафиксированы пытки над задержанными мужчинами, которым инкриминируют массовое убийство людей в ТРЦ под Москвой. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попросили прокомментировать этот "контент".

Вчера в Москве состоялось избрание меры пресечения четырем подозреваемым в теракте в ТРЦ "Крокус" под Москвой. На снимках из зала суда четко видно, что каждый из террористов подвергся побоям и пыткам.

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Сохранил "интригу"

Так, на кадрах из суда заметно, что задержанные имеют синяки, опухшие лица, один из них – с забинтованной окровавленной головой, другой – в медицинской транспортной коляске и с закрытыми глазами.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова ответить, почему вероятные нападавшие находятся в таком состоянии.

Однако спикер российского диктатора отказался от объяснений. "Оставляю этот вопрос без ответа", – сказал он.

Напомним, что ранее российские паблики распространили видео, на которых российские силовики издеваются над подозреваемыми. Так, Рачабабализоду Саидакрами Муродали задержали в лесу. Ему сначала отрезали кусок правого уха, а потом заставили его есть.

К Шамсидину Фаридуни применили другой вид пыток. Как свидетельствуют фото из соцсетей, ему к генталям подключили электродоты, по которым проводили ток в 80 вольт. Чтобы усилить страдания задержанного, его поливали водой.

Теракт в "Крокусе": что известно