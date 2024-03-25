У Пєскова спитали про катування підозрюваних у теракті в "Крокусі": якою була його реакція

У мережу потрапили відео та кадри, на яких зафіксовані тортури над затриманими чоловіками, яким інкримінують масове вбивство людей у ТРЦ під Москвою. Прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова попросили прокоментувати цей "контент".

Вчора у Москві відбулося обрання запобіжних заходів чотирьом підозрюваним у теракті в ТРЦ "Крокус" під Москвою. На знімках із зали суду чітко видно, що кожен із терористів зазнав побоїв і катувань.

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Зберіг "інтригу"

Так, на кадрах із суду помітно, що затримані мають синці, опухлі обличчя, один із них – із забинтованою закривавленою головою, інший – у медичному транспортному візку та із заплющеними очима.

Журналісти попросили Дмітрія Пєскова відповісти, чому ймовірні нападники перебувають у такому стані.

Однак спікер російського диктатора відмовився від пояснень. "Залишаю це питання без відповіді", – сказав він.

Нагадаємо, що раніше російські пабліки поширили відео, на яких російські силовики знущаються із підозрюваних. Так, Рачабалізоду Саїдакрамі Муродалі затримали у лісі. Йому спочатку відрізали шматок правого вуха, а потім змусили його їсти.

До Шамсідіна Фарідуні застосували інший вид тортур. Як свідчать фото із соцмереж, йому до генталій підключили електродоти, по яким проводили струм у 80 вольт. Аби посилити страждання затриманого, його поливали водою.

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