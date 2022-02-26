В 23:26 26 февраля сирены снова начали раздаваться в Тернополе. Всем срочно нужно спрятаться в укрытие.

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Отметим, что в городе ввели комендантский час – с 22:00 до 6:00. Такие меры нужны для безопасности тернополян и жителей области.

Также российские оккупанты сейчас продолжают атаковать Киев, который является их главной целью. В столице в очередной раз за день объявлена воздушная угроза. Всем киевлянам немедленно следует укрыться в убежищах.

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