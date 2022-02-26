Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал. Комендантский час будет действовать ежедневно с 22:00 до 6:00.

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Такие меры ввели для безопасности тернополян и жителей области. Жителей предупредили об отключении наружного освещения после 21:00.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы!", – подчеркнул Надал.

Комендантские часы в Украине

В Киеве, Львове, Харькове и ряде других городов ввели комендантский час на фоне российского вторжения. Каждый город устанавливает отдельное время.

В частности столица, которую враг беспощадно обстреливает, ввела комендантский час с 17 часов 26 февраля до 8 часов утра понедельника, 28 февраля. Гражданским жителям запретили выходить на улицы.

С 18:00 теперь будут действовать ограничения для жителей Харькова. Местных предупредили об огне на поражение, если гражданские будут двигаться по городу или на авто. Такие меры нужны для уничтожения диверсантов.

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