Заранее определенных цен нет. Каждый платит столько, сколько считает нужным.

Интересно 12-летний парень, который выбрался из Мариуполя, забил победный гол за Шахтер в благотворительной игре

Девочка продает не только игрушки, но и книги и украшения. Много вещей сделала сама. Идею благотворительница взяла у детей из Харькова.

Я увидела, как дети из Харькова тоже продают свои игрушки и захотела присоединиться, а собираем мы военным на тепловизор. У меня можно приобрести заколки, игрушки, книжки, пузыри, лизуны, книжки,

– рассказывает Маша.

Продавать девочке помогали родители. Средства, которые соберет ребенок, передадут в волонтерский штаб.

Девочка продает свои игрушки и изделия, чтобы купить тепловизор / Фото

Всех покупателей Маричка угощала пирожками и конфетами.

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