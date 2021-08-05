В 2004 году родственники пропавшего обратились в полицию с заявлением об исчезновении и до последнего надеялись найти подростка живым. Сейчас правоохранители начали востанавливать и устанавливать все детали происшествия.
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Выяснили, что пропавший юноша в тот вечер поехал в село с двумя товарищами. И только после разговора с одним из них стало известно, что случилось на самом деле,
– отметили правоохранители.
Закопали тело на свалке
Очевидец говорит, что в ночь исчезновения он вместе с товарищами поехал на заброшенную ферму за цветным металлом.
- Погибший залез в электрощитовую, которая оказалась подключенной к сети. Парня ударило током и он умер на месте происшествия.
- Друзья испугались и решили похоронить тело самостоятельно. Они вывезли его за село и закопали на стихийной свалке.
По словам главы отделения полиции №5 (Подволочиск) Николая Смакулы, сказанное подтвердил и сообщник, который сейчас находится на заработках за границей. Он по видеосвязи указал приблизительное место захоронения.
На Тернопольщине нашли человеческие останки / Фото Национальной полиции