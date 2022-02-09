Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает Тернопольская облгосадминистрация.

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Городские дороги не рассчитаны для такой нагрузки, поэтому стратегической задачей правительства является строительство и восстановление объездных дорог,

– отметили в ОГА.

Уже объявлен тендер на разработку проекта обхода Бережан, а также тендер на строительство транспортной развязки в разных уровнях и северо-восточного участка обхода Тернополя. Параллельно готовятся к возведению транспортной развязки на пересечении дорог Р-41 и Р-39.

Для постройки обхода Теребовли разрабатывается проектная документация. На ремонт дороги С-201026 (объездная дорога Лановцев) уже выделили средства.

В целом на содержание дорог местного значения Тернопольщины в этом году направят 657 миллионов гривен.

Что касается дорог местного значения, то при отборе проектов, которые будут профинансированы в 2022 году, предпочтение отдавали подъездным путям в учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы,

– подчеркнул глава облгосадминистрации Владимир Труш.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили около 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.