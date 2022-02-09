Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает Тернопольская облгосадминистрация.
Читайте также "Большая стройка" в действии: объездную дорогу Львова планируют расширить
Городские дороги не рассчитаны для такой нагрузки, поэтому стратегической задачей правительства является строительство и восстановление объездных дорог,
– отметили в ОГА.
Уже объявлен тендер на разработку проекта обхода Бережан, а также тендер на строительство транспортной развязки в разных уровнях и северо-восточного участка обхода Тернополя. Параллельно готовятся к возведению транспортной развязки на пересечении дорог Р-41 и Р-39.
Для постройки обхода Теребовли разрабатывается проектная документация. На ремонт дороги С-201026 (объездная дорога Лановцев) уже выделили средства.
В целом на содержание дорог местного значения Тернопольщины в этом году направят 657 миллионов гривен.
Что касается дорог местного значения, то при отборе проектов, которые будут профинансированы в 2022 году, предпочтение отдавали подъездным путям в учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы,
– подчеркнул глава облгосадминистрации Владимир Труш.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили около 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.