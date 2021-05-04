В Тернопольской области будут судить работницу почты. Женщина принимала платежки за газ и свет от местных жителей, однако деньги клала себе в карман.

Общая сумма убытков составляет более 78 тысяч гривен. Материалы дела уже направили в суд.

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Расследование правоохранители проводили по факту присвоения или завладения чужим имуществом посредством злоупотребления служебным положением.

Детали дела

Работница почты принимала от местных жителей платежки за газ и свет.

Женщина выдавала посетителям квитанции формы Ф-47. В то же время работница почты не отражала доходы в кассовом отчете. Полученные деньги она присваивала.

Нарушения жители села в Монастырском районе разоблачили только тогда, когда туда приехали представители коммунальных служб. Они хотели выяснить, почему люди массово не платят за коммунальные услуги.

В ответ жильцы показали свои квитанции, которые оказались недействительными. Тогда подозреваемая вернула все деньги.

Досудебное расследование правоохранители уже закончили.