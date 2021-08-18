Мастерица Ирина Валецкая заверила, что ничего не придумывала, а лишь вспомнила о древнем ремесле предков. Подобные экоизделия пользуются спросом, так как женщина уже даже изготавливает шляпы на заказ.

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Посеяла рожь – сплела шляпу

По словам мастерицы самоплетения, сделать экоубор можно с помощью обычного огорода под окнами. Ирина готовила почву под цветы и не задумывалась, что можно использовать рожь для настоящего экоизделия.

Я случайно посеяла ее на огороде. Рожь нужно было скосить, чтобы она перешла в мульчу. Я пропустила момент, и она моментально выросла до двухметровой высоты,

– вспомнила Ирина Валецкая.



Шляпу делают, используя обычный огород / Фото с фейсбук-страницы Ирины Валецкой

Как изготовить экоубор

По мнению специалиста, перед тем, как плести шляпу, нужно правильно посортировать и вырезать материал. Далее солому стоит намочить. А уже позже из готового материала плетется косичка – основа шляпы.

"Косичка плетется не из 3 соломинок, а из 4. Вот так, как детям плетут из 3 косичек, а тут 4. Это все переплетается и появляется плоская косичка", – рассказывает мастерица.



Изготовить шляпу нетрудно / Фото с фейсбук-страницы Ирины Валецкой

Какие преимущества у шляпы

У подобных экошляп есть немало преимуществ:

впитывание влаги из воздуха;

экологичность;

защита от солнечного удара;

качественное проветривание;

долговечность: больше 20 лет;

модный аксессуар не только на пляже.

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