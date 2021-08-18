Мастерица Ирина Валецкая заверила, что ничего не придумывала, а лишь вспомнила о древнем ремесле предков. Подобные экоизделия пользуются спросом, так как женщина уже даже изготавливает шляпы на заказ.
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Посеяла рожь – сплела шляпу
По словам мастерицы самоплетения, сделать экоубор можно с помощью обычного огорода под окнами. Ирина готовила почву под цветы и не задумывалась, что можно использовать рожь для настоящего экоизделия.
Я случайно посеяла ее на огороде. Рожь нужно было скосить, чтобы она перешла в мульчу. Я пропустила момент, и она моментально выросла до двухметровой высоты,
– вспомнила Ирина Валецкая.
Шляпу делают, используя обычный огород / Фото с фейсбук-страницы Ирины Валецкой
Как изготовить экоубор
По мнению специалиста, перед тем, как плести шляпу, нужно правильно посортировать и вырезать материал. Далее солому стоит намочить. А уже позже из готового материала плетется косичка – основа шляпы.
"Косичка плетется не из 3 соломинок, а из 4. Вот так, как детям плетут из 3 косичек, а тут 4. Это все переплетается и появляется плоская косичка", – рассказывает мастерица.
Изготовить шляпу нетрудно / Фото с фейсбук-страницы Ирины Валецкой
Какие преимущества у шляпы
У подобных экошляп есть немало преимуществ:
- впитывание влаги из воздуха;
- экологичность;
- защита от солнечного удара;
- качественное проветривание;
- долговечность: больше 20 лет;
- модный аксессуар не только на пляже.
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