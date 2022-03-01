Жителей Тернопольщины и Ровно предупреждают о воздушной опасности. В регионе объявили о тревоге.

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Тревога на Тернопольщине и в Ровно

В Тернопольской области сирены завыли в 15:24, через две минуты после этого о тревоге известили в Ровно.

Местные жители призывают прятаться в укрытиях. Если рядом есть люди, которым тяжело туда самостоятельно добраться, им следует помочь. В укрытии нужно находиться до сигнала об отбое тревоги.

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