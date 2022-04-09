Так, бойцы 112 Бригады территориальной обороны Киева смонтировали крутое видео. На нем можно увидеть, как же хорошо горят орки.

Читайте также Украинские защитники ликвидировали уже 19 100 оккупантов

На горящих оккупантов можно смотреть вечность

И пока у российских пропагандистов пылает в переносном смысле, их орки горят на самом деле. И это зрелище, которое позволяет зарядиться положительными эмоциями на целый рабочий день.

Смотрите на видео, как прекрасно пылают российские захватчики:

Особого внимания заслуживает композиция, которую наложили на ролик. Это "Ла-ла-ла-ла-ла-ла, убей москаля" прочно въелось в голове. И имеем подозрение, что вам тоже въестся. Поэтому смотреть видео рекомендуем только со звуком. Отметим, что песенку напела дочь того самого бойца ТрО Киева, который и смонтировал для нас ролик.

К теме – Оккупант привел ВСУ на позиции орков, убегая от дрона – смотрите видео: