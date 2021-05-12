Председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк приняла участие в заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления под председательством спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. Целью встречи были наработки предложений по укреплению финансовой основы и возможностей органов местного самоуправления.

В заседании приняли участие народные депутаты Украины, председатели областных советов и облгосадминистраций, городские головы, руководители всеукраинских ассоциаций местного самоуправления.

В своем выступлении председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк акцентировала внимание на ряде проблем, с которыми сталкиваются территориальные общины Хмельнитчины в ​​связи с ограниченным финансовым ресурсом и не способностью их решать самостоятельно.

"Сейчас в области действует 60 территориальных общин, среди которых есть успешные общины, которые были образованы более пяти лет назад и получили на развитие местной инфраструктуры субвенцию из государственного бюджета. Вместе с тем, есть и ряд финансово несостоятельных территориальных общин. На решение их первоочередных проблем областной совет направляет средства областного бюджета, ресурс которого является недостаточным для обеспечения финансирования всех отраслей жизнедеятельности региона. Именно поэтому для дальнейшего развития территориальных общин должна быть ощутимой и поддержка государства", – сказала Виолетта Лабазюк.

По словам председателя Хмельницкого областного совета, одним из болезненных вопросов является угроза окружающей среде Хмельнитчины, в частности наличие значительных объемов непригодных к применению и запрещенных к использованию химических средств защиты растений (ХЗРР), которые накопились в предыдущие годы на территории области в количестве более 253 тонн, которые подлежат обезвреживанию и хранятся в 11 местах области. Виолетта Лабазюк обратилась к участникам Консультативного совета касательно предусмотрения необходимого финансирования из Государственного бюджета на разработку соответствующих программ, чтобы помочь регионам государства, в том числе и Хмельницкой области, решить проблемы утилизации опасных отходов и обезопасить окружающую среду от экологической катастрофы.

Председатель Хмельницкого областного совета коснулась актуальный для городских территориальных общин вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах за коммунальные услуги. Виолетта Лабазюк отметила, что в последние годы предприятия жилищно-коммунального хозяйства несут расходы, не предусмотренные структурой тарифов, утвержденных постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и которые являются убыточными и не покрывают себестоимости производимых услуг. По состоянию на 1 апреля 2021 сумма невозмещенных средств предприятиям теплового и водопроводно-канализационного хозяйства области составляет 1 млрд 185 млн гривен.

С целью стабилизации финансового состояния предприятий жилищно-коммунальной отрасли предложено ускорить принятие зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта от 20.05.2020 г.. №3508 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения", нормы которого позволят:

создать законодательные основания для реструктуризации задолженности за энергоносители и списание штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики, водопроводно-канализационного хозяйства, образованных по состоянию на 1 мая 2020 года;

установить мораторий на начисление и взыскание электропоставщиками и поставщиками природного газа штрафных санкций на задолженность;

согласовать и компенсировать разницу между фактическими затратами и установленными тарифами, которая возникла по состоянию на 1 января 2016 года.

Получение городскими территориальными общинами возмещения за жилищно-коммунальные услуги позволит погасить задолженность за газ и электроэнергию,

– отметила Виолетта Лабазюк.

Не обошла вниманием председатель Хмельницкого областного совета и актуальный вопрос не только для области – обеспечение качественной питьевой водой населения Хмельнитчины, в первую очередь для жителей сельской местности.

Как отметила Виолетта Лабазюк, финансирование утвержденной общегосударственной целевой программы "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы осуществлялось только в 2011, 2012 и 2018 годах. Поэтому с целью повышения уровня качества предоставления услуг в сельских населенных пунктах, областным советом в апреле этого года принята областная программа "Питьевая вода Хмельнитчины" на 2021-2022 годы, выполнение которой позволит обеспечить на территории 35 общин проведение работ по строительству новых и реконструкции существующих систем централизованного водоснабжения.

Вместе с тем, в области централизованным водоснабжением охвачены лишь 478 населенных пункта, питьевой водой обеспечено 82,1% городского населения, 76,3% населения, проживающего в поселках городского типа, 33,3% сельского населения.

Председатель Хмельницкого областного совета выразила уверенность в содействии на государственном уровне предусмотрения средств на финансирование программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026.

Во время заседания представители органов местного самоуправления озвучили ряд других неотложных вопросов устойчивого развития территориальных общин, решение которых требует поддержки со стороны государства.

Подводя итоги заседания, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что обсужденные и наработанные предложения будут обобщены и в дальнейшем укрепят финансовую основу и способность территориальных общин, предоставят им дополнительные финансовые инструменты.