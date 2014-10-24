Террористы обстреляли украинские позиции в районе Дебальцево

Согласно последним данным из штаба АТО, интенсивность обстрелов позиций сил АТО и населенных пунктов, находящихся под нашим контролем, якобы значительно уменьшилась.

"Ночью неконтролируемые вооруженные формирования из минометов обстреляли наши позиции в районе Дебальцево и населенных пунктов, граничащих с ним", — констатируют в то же время в штабе.

Накануне, во время плановой проверки автотранспорта на блокпосту неподалеку от Березового, под минометный обстрел попали украинские военнослужащие.

Вследствие огневого налета четверо из них ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь, проведена их эвакуация в медицинские учреждения. В три часа ночи боевики пытались штурмовать этот блокпост. Слаженными действиями наших военнослужащих атаку отбили. Потери боевиков за сутки составляют до четырех человек,

— говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Сейчас ситуация на юге зоны АТО и в Донецком аэропорту — под контролем сил АТО.

Представитель СНБО Андрей Лысенко также говорит, что за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано снижение активности террористов в Луганской области. Между тем на юге Донецкой области произошло оживление действий боевиков.