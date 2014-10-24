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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Террористы обстреляли украинские позиции в районе Дебальцево

      1956 Читати новину українською

      Согласно последним данным из штаба АТО, интенсивность обстрелов позиций сил АТО и населенных пунктов, находящихся под нашим контролем, якобы значительно уменьшилась.

      "Ночью неконтролируемые вооруженные формирования из минометов обстреляли наши позиции в районе Дебальцево и населенных пунктов, граничащих с ним", — констатируют в то же время в штабе

      Накануне, во время плановой проверки автотранспорта на блокпосту неподалеку от Березового, под минометный обстрел попали украинские военнослужащие.

      Вследствие огневого налета четверо из них ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь, проведена их эвакуация в медицинские учреждения. В три часа ночи боевики пытались штурмовать этот блокпост. Слаженными действиями наших военнослужащих атаку отбили. Потери боевиков за сутки составляют до четырех человек, 
      — говорится в сообщении пресс-центра АТО.

      Сейчас ситуация на юге зоны АТО и в Донецком аэропорту — под контролем сил АТО.

      Представитель СНБО Андрей Лысенко также говорит, что за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано снижение активности террористов в Луганской области. Между тем на юге Донецкой области произошло оживление действий боевиков.

      Теги: Новости политики Украина – Россия АТО терроризм
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 24 октября 2014
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