Террористы угрожают расстрелом за разворовывание "гумпомощи"

Один из главарей донецких террористов Александр Захарченко пообещал расстреливать за разворовывание и перепродажу гуманитарной помощи.

"Если предоставите конкретные факты хищения и затем продажи гуманитарной помощи, поверьте, — за это расстреливаем. Тех уродов, которые наживаются на крови и несчастье людей, будем строго наказывать", — пообещал Захарченко, которого цитирует "пресс-служба" сепаратистов.

Террорист добавил, что жителям Донбасса не стоит особо рассчитывать на гуманитарную помощь, поскольку на всех ее не хватает. Он посоветовал думать, как самим "заработать себе на еду и другие нужды".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины подтверждает получение обращения РФ о направлении в Украину очередного "гуманитарного конвоя" для жителей восточных территорий Украины, контролируемых незаконными вооруженными формированиями.



Ранее российская сторона направила в Донбасс три гуманитарных конвоя, которые прибыли 22 августа, 13 и 20 сентября соответственно. Украинская сторона не имела возможности осмотреть содержимое грузов. Кроме того, к отправке российских конвоев не привлекались представители Международного комитета Красного Креста.