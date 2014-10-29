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      Террористы угрожают расстрелом за разворовывание "гумпомощи"

      326 Читати новину українською
      Александр Захарченко
      Александр Захарченко / rian.com.ua

      Один из главарей донецких террористов Александр Захарченко пообещал расстреливать за разворовывание и перепродажу гуманитарной помощи.

      "Если предоставите конкретные факты хищения и затем продажи гуманитарной помощи, поверьте, — за это расстреливаем. Тех уродов, которые наживаются на крови и несчастье людей, будем строго наказывать", — пообещал Захарченко, которого цитирует "пресс-служба" сепаратистов. 

      Террорист добавил, что жителям Донбасса не стоит особо рассчитывать на гуманитарную помощь, поскольку на всех ее не хватает. Он посоветовал думать, как самим "заработать себе на еду и другие нужды". 

      Напомним, Министерство иностранных дел Украины подтверждает получение обращения РФ о направлении в Украину очередного "гуманитарного конвоя" для жителей восточных территорий Украины, контролируемых незаконными вооруженными формированиями. 

      Ранее российская сторона направила в Донбасс три гуманитарных конвоя, которые прибыли 22 августа, 13 и 20 сентября соответственно. Украинская сторона не имела возможности осмотреть содержимое грузов. Кроме того, к отправке российских конвоев не привлекались представители Международного комитета Красного Креста.

      Источник: РБК
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      Новости за 29 октября 2014
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