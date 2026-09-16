Кроме того, они готовили расправу над черниговским активистом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о злоумышленниках?

Сотрудники СБУ рассказали, что провели многоэтапную спецоперацию, результатом которой стало предъявление подозрения бывшему заместителю главы ГСЧС и его сообщникам. Органы досудебного расследования также задокументировали преступления главы Черниговской областной организации известной политической силы, который из-за рубежа организовывал и финансировал подрывную деятельность на западе и севере страны.

Участники преступной группировки разрабатывали план взрыва строительного крана вблизи жилого комплекса в Чернигове. По замыслу организаторов, после взрыва многотонный подъемник должен был упасть на расположенный рядом многоквартирный дом и гражданские автомобили, что привело бы к многочисленным жертвам среди местных жителей. Для совершения этого преступления фигуранты подбирали исполнителей через свои связи в криминальной среде.

Этим занимался еще один член группировки, действовавший под видом руководителя регионального отделения общественной организации. Однако оперативники спецслужбы фиксировали каждый шаг злоумышленников еще на начальной стадии подготовки.

По результатам упреждающих действий была проведена оперативная комбинация, с помощью которой удалось "интегрировать" подконтрольных лиц в состав преступной группы и имитировать взрыв,

– заявили в СБУ.

Так оперативники предотвратили подрыв здания ТЦК в Прикарпатье. Получив инструкции от кураторов, исполнители изготовили самодельное взрывное устройство на основе пластида и электродетонаторов, которое должны были забросить в окно административного здания. При содействии руководства областного ТЦК и СП оперативники имитировали взрыв на территории объекта, заставив заказчиков поверить, что они успешно выполнили задание.

Что известно о других преступлениях этой группировки?

После этого бывший чиновник ГСЧС заказал подрыв частных домов трех судей Черниговского апелляционного суда. Именно они в 2024 году вынесли ему приговор в виде 7 лет лишения свободы за угон автомобиля.

Кроме того, экс-чиновник спланировал покушение на местного общественного активиста и блогера из Черниговской области. Он искал исполнителей, готовых прострелить ему конечности из огнестрельного оружия и облить серной кислотой.

Правоохранители полностью контролировали ход событий и предотвратили все запланированные теракты. Организаторам группировки было предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в покушении на совершение террористического акта, покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений, попытках повредить имущество судьи и присвоении имущества в очень больших размерах.

Руководителю черниговского отделения политической партии и его сообщнику, которые скрываются за пределами Украины и обеспечивали финансирование группировки, подозрение было предъявлено заочно. В ближайшее время силовики планируют объявить обоих фигурантов в международный розыск.

СБУ задержала участников преступной организации / Фото СБУ

Напомним, что недавно СБУ задержала в Днепре российскую агентку. Местная жительница помогала вражеским спецслужбам готовить новые ракетно-дроновые атаки по городу.

По заданию российского куратора женщина собирала информацию об административных зданиях государственных учреждений в центральной части Днепра. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.