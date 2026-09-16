Кроме того, они готовили расправу над черниговским активистом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Что известно о злоумышленниках?
Сотрудники СБУ рассказали, что провели многоэтапную спецоперацию, результатом которой стало предъявление подозрения бывшему заместителю главы ГСЧС и его сообщникам. Органы досудебного расследования также задокументировали преступления главы Черниговской областной организации известной политической силы, который из-за рубежа организовывал и финансировал подрывную деятельность на западе и севере страны.
Участники преступной группировки разрабатывали план взрыва строительного крана вблизи жилого комплекса в Чернигове. По замыслу организаторов, после взрыва многотонный подъемник должен был упасть на расположенный рядом многоквартирный дом и гражданские автомобили, что привело бы к многочисленным жертвам среди местных жителей. Для совершения этого преступления фигуранты подбирали исполнителей через свои связи в криминальной среде.
Этим занимался еще один член группировки, действовавший под видом руководителя регионального отделения общественной организации. Однако оперативники спецслужбы фиксировали каждый шаг злоумышленников еще на начальной стадии подготовки.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
По результатам упреждающих действий была проведена оперативная комбинация, с помощью которой удалось "интегрировать" подконтрольных лиц в состав преступной группы и имитировать взрыв,
– заявили в СБУ.
Так оперативники предотвратили подрыв здания ТЦК в Прикарпатье. Получив инструкции от кураторов, исполнители изготовили самодельное взрывное устройство на основе пластида и электродетонаторов, которое должны были забросить в окно административного здания. При содействии руководства областного ТЦК и СП оперативники имитировали взрыв на территории объекта, заставив заказчиков поверить, что они успешно выполнили задание.
Что известно о других преступлениях этой группировки?
После этого бывший чиновник ГСЧС заказал подрыв частных домов трех судей Черниговского апелляционного суда. Именно они в 2024 году вынесли ему приговор в виде 7 лет лишения свободы за угон автомобиля.
Кроме того, экс-чиновник спланировал покушение на местного общественного активиста и блогера из Черниговской области. Он искал исполнителей, готовых прострелить ему конечности из огнестрельного оружия и облить серной кислотой.
Правоохранители полностью контролировали ход событий и предотвратили все запланированные теракты. Организаторам группировки было предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в покушении на совершение террористического акта, покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений, попытках повредить имущество судьи и присвоении имущества в очень больших размерах.
Руководителю черниговского отделения политической партии и его сообщнику, которые скрываются за пределами Украины и обеспечивали финансирование группировки, подозрение было предъявлено заочно. В ближайшее время силовики планируют объявить обоих фигурантов в международный розыск.
СБУ задержала участников преступной организации / Фото СБУ
Напомним, что недавно СБУ задержала в Днепре российскую агентку. Местная жительница помогала вражеским спецслужбам готовить новые ракетно-дроновые атаки по городу.
По заданию российского куратора женщина собирала информацию об административных зданиях государственных учреждений в центральной части Днепра. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.