Чтобы составить карту и написать истории погибших, репортеры и фотографы The New York Times более недели провели в Буче. Они вместе с городскими властями, полицией и свидетелями раскрывали новые подробности зверств российских фашистов.

Важно Россияне понимают, Буча – это их Нюрнбергский процесс, – Денисенко

Журналисты создали трагическую карту погибших в Буче

Издание задокументировало гибель более 30 человек, описав место и обстоятельства их гибели. Они погибли в домах, лесу, были подожжены на пустой автостоянке.

Кроме того, известно о гибели от рук оккупантов сотни людей, которые были в братских могилах.

Когда побежденная и деморализованная российская армия наконец отступила, она оставила после себя мрачную картину: тела погибших мирных жителей разбросаны на улицах, в подвалах или на задних дворах, многие с огнестрельными ранениями в голову, некоторые со связанными за спиной руками,

– сообщило издание.



Людей убивали целенаправленно прямо во дворах / Фото The New York Times

Журналисты добавляют, – данные свидетельствуют, – россияне убивали опрометчиво, а иногда и садистически, частично – из мести. В частности издание установило:

учительницу-пенсионерку тетю Людмилу застрелили утром 5 марта, когда она открывала входную дверь своего дома. Ее тело лежало скрученное, наполовину внутри двери почти месяц;

Романа и его брата Сергея застрелили в их дворе вместе с собаками, буквально изрешечивая пулями;

изнасилованную оккупантами девушку убили и бросили в подвал с картошкой;

4 марта ориентировочно в 17 часов 50-летний Владимир отправился за хлебом к соседям, потому что они пекли его дома. Мать и брат советовали не выходить, но он настаивал. Мужчину убили двумя выстрелами из российской техники посреди улицы. Его нашли на следующий день мертвым и только через несколько дней родные могли загрузить в тачку и отвезти в морг.

Важно. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала журналистам, что зафиксировали "ужасные случаи сексуального насилия российских военных в Буче". В частности группу женщин и девушек держали в подвале дома 25 дней. Девять из них сейчас беременны. Уполномоченная по правам человека предположила, что оккупанты совершали насилие, чтобы отомстить за украинское сопротивление и используя его как оружие.



Журналисты создали карту зверств оккупантов в Буче / Скриншот из сайта

В последнюю неделю марта, когда украинские войска совершили контрнаступление, чтобы вернуть северо-западный пригород Киева, в Буче резко обострились бои, а российские части начали готовиться к выходу.

Одним из их последних действий был расстрел своих задержанных или любого, кто стал на пути. На поляне на одной из улиц полиция впоследствии обнаружила пятерых членов семьи, в том числе – двух женщин и ребенка, тела которых сбросили и сожгли,

– сообщили в The New York Times.

Корреспонденты установили, что 15 человек были найдены мертвыми со связанными руками в разных местах города, – то есть задерживало и убивало людей не одно российское подразделение, а несколько.

К сожалению, еще 5 тел нашли в погребе детского летнего лагеря, который оккупанты использовали как базу. Другие были на улице Яблунской, еще больше – на стеклозаводе. Именно на территории последнего, по данным очевидцев, было самое страшное – там россияне пытали, насиловали и расстреливали задержанных.

Обратите внимание! Главный прокурор Бучи Руслан Кравченко рассказал, что в Бучанском районе во время войны было по меньшей мере 1 000 погибших, в самой Буче обнаружили 360 тел, более 250 – погибли от пуль или осколков, они были включены в расследование военных преступлений. Многие другие умерли от голода, холода и отсутствия лекарств и врачей.



Большинство погибших – мирные украинцы / Фото Тһе New York Times

Сейчас известно, что большинство жертв – мирные люди. Однако оккупанты таки убили 2 наших военных.

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что люди на правительственном портале warcrimes.gov.ua опубликовали более 7 тысяч видео- и фотодоказательств преступлений россиян. В Офисе Генпрокурора пояснили, что впереди длительный и трудоемкий процесс идентификации.

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