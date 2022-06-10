О так называемой тихой эвакуации сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Англичанин-волонтер собрал супербригаду, которым сегодня удалось уговорить 23 человека ехать в спокойное место.

После того, как эвакуация из Северодонецка остановилась, а в самом городе Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы, после лечения – переключились на Лисичанск,

– сообщил Гайдай.

Россияне мощно обстреливают Лисичанск

Российские кафиры продолжают обстрелы Лисичанска. Для этого они используют крупнокалиберное оружие. Поэтому местным жителям опасно даже находиться в укрытиях.

Сергей Гайдай сообщил, что боев в Лисичанске или в его окрестностях нет. Однако кафиры продолжают циничный обстрел города.

Для атак они используют снаряды калибром 203 и 240 мм. Также кафиры применяют бронебойные снаряды, которые даже пробивают бетон.

"Оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет", – сообщил Гайдай.

Обратите внимание! Самые ожесточенные бои в Луганской области продолжаются за Северодонецк. Украинские защитники и защитницы мужественно противостоят врагу, из-за чего кафиры терпят колоссальные потери. Вооруженные Силы, к сожалению, тоже имеют потери, однако Сергей Гайдай отметил, что их соотношение с потерями кафиров 1 к 10.

Гайдай ранее добавил, что Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр , его так же уничтожают, уцелевших зданий осталось немного. Наибольшие разрушения были зафиксированы во Врубовке и Золотом. Там повреждено более 25 домов. А 7 июня враг постоянно расстреливали из артиллерии эти населенные пункты.

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Добавим, что по данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики на 10 июня готовятся к наступлению на Славянск. Кафиры хотят установить полный контроль над Северодонецком.