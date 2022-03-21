Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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По его словам, оккупанты пытаются сейчас накопить технику и ищут эти ресурсы внутри страны.

Стало известно, что с Тихого океана отправились 4 десантных корабля, наполненных техникой. Если честно, это не так и много. Но пока непонятно, каким путем они будут идти, потому что проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для российских кораблей,

– заявил Денисенко.

Советник министра МВД добавил, что Путин будет пытаться накапливать свои войска и что-то делать.

"Но его ключевая задача сейчас – это Мариуполь и выходы на границы Донбасса и Крыма. Это то, где у них теоретически есть возможности поставки техники и всего необходимого", – объяснил Вадим Денисенко.

Он добавил, что, по данным британской и американской разведки, Путин рассматривает вариант долговременной войны. А это означает не активные боевые действия, а такую относительно "окупаемую" войну и попытки экономического подавления.

К слову, Россия открыто не проводит мобилизацию военных для участия в войне в Украине. Однако потерь среди россиян много, поэтому там скрытно мобилизуют людей. В частности, оккупанты намеренно перебрасывают в Украину мобилизованных из ОРДЛО, их используют как пушечное мясо, чтобы лишь выявить позиции ВСУ.

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