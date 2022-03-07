Приложение недоступно даже после его переустановки и включения VPN.

На тему Некоторые сервисы TikTok останавливают работу в России

Россияне в шоке

Некоторые жители России не понимают, что произошло, поэтому начинают массово гуглить. Кроме TikTok, среди гугл-запросов есть и блокировка других платформ, поскольку с агрессором перестали сотрудничать многие компании. Скоро у россиян останутся только "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Правда, в веб-версии с компьютера видео можно посмотреть с VPN, если выйти из учетной записи или в режиме инкогнито.

Почему TikTok покинул Россию

Дело в том, что уровень цензуры в России еще больше расширился. В частности, одобрили закон о "фейковых новостях".

Поэтому TikTok подчеркнули, что не имеют другого выбора, чем приостановить прямую трансляцию и новый контент для видеосервиса.