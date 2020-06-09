У "Газпрома" с каждым днем все меньше друзей. Что логично, ведь у Газпрома плохой год, денег все меньше и, соответственно, друзей. Но есть старые верные друзья, которые никогда не оставят тебя в беде.

Юлия Владимировна дружит с "Газпромом" так долго, что многие украинские избиратели еще не родились в тот момент, когда эта дружба началась. Об этом говорится в видеоблоге Финансовая грамотность на 24 канале.

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Их дружба, была, конечно, разной. Знавала многое. А пик ее пришелся на 2009 год, когда был подписан контракт Тимошенко – Путина, самая выгодная сделка для "Газпрома" за долгие долгие годы.

Медведчук – так он вообще друг семьи, кум Путина, с ним все ясно. У него и выбора то нет. Или выбор этот был сделан много много лет назад, где-то в КГБ.

И вот их дружба снова понадобилась "Газпрому". И они спешат на помощь: идут в Конституционный суд Украины, чтобы тот сказал, что анбандлинг "Нафтогаза" был не законен.

Зачем это Газпрому? А ему сейчас плохо. Газ падает в цене и уже стоит гораздо ниже 100 долларов на европейских биржах. И одновременно с этим падает спрос.

Пандемия, теплая зима, большие запасы в хранилищах на конец 2019 года – и вот уже и нет спроса в Европе. Эрдоган опять не друг и нет спроса в Турции. Украина тоже не покупает. Да и с "Северным потоком – 2" беда, проклятые американцы достроить не дают.

В итоге "Газпром" прекращает транзит через Беларусь и Польшу. А транзитный контракт через Украину подписан так, что качаешь ты или не качаешь, но будь добр, оплати Украине за 60 миллиардов кубометров в 2020 году.

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Это гораздо меньше, чем они качали в прошлом году, но гораздо гораздо больше, чем прокачают де-факто в 2020. Ведь их газ сейчас мало кому нужен. И кто знает, что там будет в 2021-м и какой будет спрос на российский газ в Европе.

Контракт на транспортировку, подписанный в 2019 году на 5 лет, был не идеальным. Для Украины. Это был компромисс. Но как мы видим сейчас, он был еще более не идеальным для "Газпрома".

И сейчас он для него как гири на шее у пловца, который должен переплыть озеро, но устал уже посередине.

Чего хочет "Газпром"?

Чтобы этого контракта не было. Но разорвать нельзя. Ибо Украина уже знает дорогу в Стокгольм и все равно придется заплатить. А значит "Газпрому" надо, чтобы контракт разорвала сама Украина.

И тут на помощь приходят друзья "Газпрома" с украинскими паспортами и горячими чекистскими сердцами. Ну и Юлия Владимировна. Она ведь тоже с сердцем.

Дело в том, что анбалдинг, то есть разделение трубы и всего остального, был важным и ключевым условием этого контракта. Потому что он подписан по европейским правилам. А они требуют отделение мощностей по транспортировке, в рамках борьбы с монополиями.

При этом, труба все равно осталась в собственности Украины, просто уже государства напрямую, а не компании "Нафтогаз". То есть никакой зрады нет и близко. И никакого логичного повода идти в Конституционный суд.

Но они идут. Ради святой дружбы с "Газпромом". Ведь если разрушить анбалдинг, то контракт можно аннулировать и Добби свободен. И "Газпром" ничего не будет платить Украине.

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Вот такая история. О том, как украинцы умеют дружить. Правда, за эту дружбу обычно платят все украинцы, а выгоды получают лишь некоторые. Но право слово, ничего же нового.