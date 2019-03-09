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      Тимошенко объяснила, где возьмет деньги на обещанное повышение зарплат и пенсий

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Новая власть знает, где найти ресурсы, необходимые для предусмотренного Новым курсом поднятия уровня жизни украинцев. Дополнительные поступления в бюджет обеспечит детенизация и деофшоризация экономики и оптимизация государственного долга.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале "Украина".

      "Мы знаем до копейки, как составить бюджет после победы на выборах, чтобы иметь возможность выполнять обязательства, которые берем перед людьми", – сказала она.

      По ее словам, "наша налоговая система дает больше нагрузки, чем в других странах". Введение новой налоговой системы позволит привлечь дополнительные средства.

      "Если мы принимаем налоговую систему, которая прописана в Новом экономическом курсе, мы сможем 47% изъять из тени и это дополнительные доходы в бюджет", – пояснила Председатель партии.

      Юлия Тимошенко также напомнила, что 32% бюджета Украины "составляет долг государства, созданный искусственно на базе финансовых пирамид". Новая власть знает механизмы уменьшения бремени государственного долга.

      "Мы скоро уже долг как ВВП страны будем иметь", – возмутилась политик и добавила, что разгрузить бюджет можно будет за счет оптимизации долговых обязательств Украины.

      Юлия Тимошенко убеждена, выполнение предусмотренных новым курсом механизмов за несколько лет позволит повысить доходы украинцев до уровня Польши. Отдельные шаги – как повышение минимальной пенсии до прожиточного минимума в 4425 гривен – будет сделано в первые месяцы после выборов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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