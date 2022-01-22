Про інші події, які відбулися у Росії станом на 22 січня – дізнайтесь у програмі.
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Тіпічний русскій мір: У російській школі готують запіканку електродрилем Бастрикін і блогери
У Росії голова слідчого комітету Олександр Бастрикін запропонував притягувати до відповідальності блогерів на рівні зі ЗМІ. Мовляв, ті постійно брешуть. Насправді ж йому, ймовірно, не м подобалось те, що блогери критикують владу.
Відповідальність за творчість
У Росії затримали художника Івана Волкова за те, що він виліпив зі снігу величезну фекалію. Правоохоронці стверджують, що Волков у такий спосіб вчинив хуліганські дії. Тепер художника в мережі впізнають, як "автора гігантської какашки".
Зверніть увагу
Розміром з баскетбольний майданчик: індійський художник створив найбільший малюнок у світі Скандальний танець на пілоні
Росіянка станцювала на пілоні та опублікувала відео у мережі. Правоохоронці взялись перевіряти ці кадри, адже на фоні нібито був храм. Невідомо чим би все закінчилось, якби за дівчину не заступилась Церква.
Святковий похорон
В Омську ритуальне агентство запропонувало клієнтам нову послугу – вистрілювати петардами з прахом померлого. У РПЦ засудили цю ідею і пояснили,Ю що це "не в'яжеться з православними традиціями.
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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 22 січня: дивіться відео