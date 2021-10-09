О других событиях, произошедших в России по состоянию на 9 октября – узнайте в программе.

Обратите внимание Типичный русский мир: Русский спецназ изнасиловал солдата шваброй

Стрельба в школе

Отец так защищал свою дочь, которая учится в 10 классе, что устроил стрельбу прямо на территории школы. К слову, это уже не первый подобный страшный инцидент в России.

Бомба в кармане девушки

43-летний мужчина никак не мог привлечь к себе внимание девушки. Идея, к которой он прибег, удивила многих. Он смастерил из батарейки, лампочки и петарды маленькую бомбу, после чего незаметно положил ее в карман девушки. Ей оторвало несколько пальцев и повредило кисть.

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Возвращение молодости

Мужчина умудрился похитить со склада фирмы более 300 флаконов с сывороткой для омоложения примерно на 17 тысяч долларов. Искали его 2 месяца и нашли. Самое интересное, что продавать препарат мужчина не собирался. Все хотел использовать сам.

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Выпуск программы "типичный русский мир" за 9 октября: видео

Пытки в российской тюрьме

Уборщицы, которые используют швабру, получают за свой труд совсем немного. Однако с помощью этого инструмента за один раз можно получить целых 300 тысяч рублей.

Выпуск программы "типичный русский мир" за 9 октября: видео