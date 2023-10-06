Соответствующие видео распространили в сети, передает 24 Канал. Тищенко назвал Гончаренко "петухом из Одесщины". Впрочем, на этом все не закончилось. Гончаренко заявил, что тот порвал ему штаны.

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Конфликт в Верховной Раде

При рассмотрении правок к Государственному бюджету возникла словесная перепалка. И пока одни депутаты ссорились, другие снимали это на видео.

Что касается поведения Гончаренко – петуха из Одесщины. Когда он работал депутатом в городском и областном совете (это из википедии), первое, чего он достиг – вместе с другими депутатами поддержал развитие русского языка в Одессе,

– заявил Тищенко.

Он призвал исключить нардепа из фракции "Европейской Солидарности" и в целом из политикума. Тогда Гончаренко несколько раз спросил Тищенко: "А что с колцентрами?". Впрочем, тотпродолжил свою речь.

Конфликт в Раде: смотрите видео

Вмешался председатель Верховной Рады. Руслан Стефанчук обратился к Гончаренко и подчеркнул, что это парламент. Мол, лучше снимать тик-токи в другом месте.

Затем Тищенко вскочил с места, отправился к трибуне и продолжил свою речь. Стефанчук повысил голос и призвал сесть на место. Так что Тищенко ушел.

В зале раздались крики "позор". Возле Тищенко началась словесная перепалка между Гончаренко и другими нардепами. Присоединился, в частности, Михаил Радуцкий. Произошла толкотня.

Гончаренко заявил, что Тищенко порвал ему штаны

После Гончаренко прокомментировал инцидент в своем телеграм-канале. Заявил, что перепалка произошла при рассмотрении бюджета.

Конфликт в Верховной Раде: смотрите видео

Гончаренко отметил, что имел правки о выплатах военным. Впрочем, Рада и "Слуги народа" их якобы отклонили.

На мой вопрос: а вы не о****и немного? Там на фронте п****ц. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон. Кстати, в борьбе, Тищенко почему-то порвал мне штаны,

– написал Гончаренко.

Также он показал фото разорванных штанов.

Тищенко разорвал штаны Гончаренко / Фото с телеграма Гончаренко