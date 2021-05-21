Как пишет телеграм-канал PavlovskyNews, группой неизвестных являются титушки, которых привлек одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Важно Медведчук в суде отверг обвинения в "так называемой пророссийскости"

Сам Кива аргументировал это тем, что титушки "обеспечивали безопасность жизни" лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кива убежден, что куму Путина что-то серьезно угрожало.

Если мы что-то нарушили, мы готовы ответить перед законом,

– заявил Кива.

Обратите внимание! Титушки перекрыли дорогу, чтобы дать проезд кортежу Виктора Медведчука. Интересно, что правоохранители никак не отреагировали на это и не помешали перекрытию дороги.

Титушки Кивы перекрыли дорогу после суда над Медведчуком: смотрите видео

Как пишет УНИАН, всего у здания суда находились несколько сотен правоохранителей, а также титушки, представителей Национального корпуса и политической партии "Братство". Титушки стояли по одной стороне от центрального входа в суд, а представители патриотических сил – по другой.

Заметим, что Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом. По решению Апелляционного суда, политик будет и впредь находиться под круглосуточным домашним арестом минимум до 9 июля. Это решение не подлежит обжалованию.