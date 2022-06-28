Только за минувшие сутки российские кафиры в этих районах боевых действий применили 45 тысяч артиллерийских боеприпасов . Об оперативной ситуации на фронте Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в ночь на 28 июня проинформировал американского и британского коллег Марка Милли и Тони Радакина.

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Залужный об оперативной ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ провел телефонные разговоры с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

Валерий Залужный отметил в разговорах с коллегами то, что Россия демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства:

4 дня назад российские кафиры с разных платформ базирования выпустили 53 крылатые ракеты ;

; 3 дня назад – 26 ракет;

2 дня назад – почти 40 ;

; за прошедшие сутки – 12.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины также проинформировал иностранных военных высокопоставленных должностных лиц о актуальной ситуации на фронте. По его словам, район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Васильевка .

При этом наиболее интенсивные бои продолжаются на севере Луганской и Харьковской областей .

В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов , применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая,

– отметил Залужный.

К слову, Главнокомандующий ВСУ отметил, что на нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. По его словам, мы не имеем права перевести эту войну на наших детей, поэтому врага нужно уничтожить здесь и сейчас , иначе он не остановится.

И мы можем это сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов . Надеюсь, что вместе с партнерами мы сможем одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны,

– подытожил Валерий Залужный.

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