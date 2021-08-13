К тому же у Штатов перед нами по этому газопроводу было лишь одно обязательство. Такое мнение в программе "Первые лица" Елены Трибушной на 24 канале высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Я могу признать, что вообще трудно говорить об измене Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

По словам дипломата, для США сейчас важно восстановить трансатлантическое единство со странами Европы и сделать более надежные связи. Байден действительно договорился с Меркель не только по "Северному потоку-2", но и о других вопросах.

Чалый: помощь Украине от США и сейчас огромна

Чалый отметил, что основным вопросом для США сейчас является конкуренция с Китаем. Впрочем, в этом Украина не является той страной, которая может быть в первых приоритетах. Но не стоит сравнивать с другими государствами.

Наша помощь от Соединенных Штатов и сейчас огромна. Если не ошибаюсь, в пятерке мы есть,

– отметил он.

Экс-посол Украины в США считает, что украинским властям нужно действовать в этой ситуации иначе. В частности не призывать сейчас Штаты к каким-то ценностям. Мол, делать это нужно позже.

Например, Байден анонсировал новую инициативу. Глава Белого Дома хочет провести в декабре 2021 года виртуальный саммит за демократию.

"Там будут не только те страны, как стали демократиями. А именно те, кто может предложить, как развивать демократии", – рассказал дипломат.

Полное интервью Валерия Чалого смотрите во вторник, 17 августа, на 24 канале. Не пропустите!

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