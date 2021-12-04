Новый штамм обнаружили в Южно-Африканской Республике. Из-за этого целый ряд стран поспешили закрыть свои воздушные ворота для самолетов из данной страны.

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"Во вторник я вылетел в Йобург из Великобритании. О приостановке авиасообщения объявили в четверг – пятницу, и я здесь застрял. Думаю, здесь несколько тысяч европейцев, которые пытаются вылететь домой, в единственном доступном пути – это Кения и Эфиопия. Но там надо отбыть 10 или 14 дней, чтобы избежать карантина в отеле. Так что это просто какой-то ужас", – рассказал турист Эдвард Беринг из Великобритании.

Где распространился Омикрон

Но приостановка авиасообщения с ЮАР и соседними странами не помогла: в большинстве европейских стран, в Канаде, Сингапуре, Японии, Австралии, Израиле уже обнаружили Омикрон. В Нидерландах зафиксировали аж 33 случая заражения – все пассажиры рейса из Йоханнесбурга.

Всего же на борту двух самолетов голландских авиалиний, прилетевших из ЮАР, 61 пасажир был заражен коронавирусом. Всех инфицированных разместили на карантин в гостинице при аэропорту.

Ситуация с этим 61 пассажиром такова: если у них появятся симптомы, связанные с COVID-19, то они останутся на изоляции 7 дней. Если у них не будет жалоб, то карантин для них продлится 5 дней. Харм Грустра Представитель Департамента здравоохранения Амстердама

Чем опасен Омикрон

Сейчас у ученых немного данных относительно нового штамма. Исследования Омикрона только начались. Известно, что он имеет 31 мутацию в составе белка, из которого состоят шипы короны.

Это помогает вирусу проникать в клетки человеческого организма. Благодаря новому строению данный штамм может легче попадать внутрь. Поэтому ученые предполагают, что он заразнее Дельты.

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Однако данных о том, что он может вызвать сложную форму болезни у человека, пока нет. Все, кто заразился в ЮАР, жаловались на боль в суставах и чрезмерную усталость. Ни у одного из инфицированных не зафиксировали кислородную недостаточность.

Неизвестно, защищают ли вакцины

Местные медики объясняют, что большинство инфицированных – молодые люди в возрасте до 40 лет. Они легче переносили и предыдущие варианты COVID-19. Нет у ученых также данных относительно того, защищают ли существующие вакцины от нового штамма, ведь в ЮАР очень мало людей получили прививки против коронавируса.

Мы не знаем, какой уровень антител может защитить от Омикрона. Думаю, примерно тот же, что и от предыдущих вариантов. Единственное, что мы знаем, что в целом высокий уровень антител способен защитить от различных штаммов. А вот так ли это для Омикрона, нам пока не известно. Уильям Мосс Профессор Института Джона Хопкинса

Требуется увеличение вакцинации

В ВОЗ призывают не паниковать и не закрывать границы для африканских стран, а наоборот объединить усилия для противостояния новому штамму. По мнению международных экспертов, западные страны должны нарастить поставки вакцин на Зеленый континент, где уровень иммунизации очень низкий, что способствует быстрому распространению коронавируса.

С появлением доказательств того, что иммунитет против инфекции после прививки постепенно уменьшается, становится понятным, что страны будут нуждаться в отдельных стратегиях ревакцинации. Позиция ВОЗ остается неизменной: сначала во всех странах должны быть вакцинированы работники медицинской сферы, пожилые люди и представители других категорий риска. Тедрос Гебреисус Генеральный директор ВОЗ

Как страны борются с пандемией

Пока что эти призывы ВОЗ правительства не слышат. Каждый пытается спасти собственную страну от Омикрона своим способом. В Нидерландах усилили комендантский час. Там теперь все бары, рестораны, развлекательные центры, кинотеатры и музеи должны закрываться в 17:00. В Великобритании вводят обязательную ревакцинацию каждые 3 месяца.

В Австрии вообще планируют сажать в тюрьму за отказ от прививки против COVID-19. Пока это законопроект. Он предусматривает уплату штрафа в размере почти 4 тысяч евро или лишение свободы на 4 месяца за уклонение от вакцинации. Если его примет австрийский парламент, то он вступит в действие в феврале 2022 года.