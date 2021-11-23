Об этом в эфире 24 канала сказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он заверил, что сейчас такие случаи – единичны.

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"Единичные случаи, возможно, есть. Однако, чтобы системно их (жителей ОРДЛО – 24 канал) забирали – нам такое неизвестно", – отметил Казанский.

Он не понимает, как этот механизм может быть реализован, поскольку люди прописаны в ОРДЛО, а не в России.

Их действительно призывают в незаконные вооруженные формирования, так называемую "народную милицию". Это происходит. Это верно,

– заявил Казанский.

"В будущем они вообще хотят всех молодых людей заставить там служить. Таким образом они сделают всех преступниками, террористами, ведь после этого человек может только ездить в Россию или сидеть в ОРДЛО", – объяснил он.

Казанский о ситуации в ОРДЛО: смотрите видео

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