В четверг ветер будет северо-западным, а на Левобережье он будет иметь восточное направление. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода 15 февраля

На Севере, Центре и Юге ожидается небольшой дождь. На северном Востоке возможны умеренные дожди с мокрым снегом. На Западе, в Винницкой, Житомирской, Донецкой и Луганской областях осадки не ожидаются. Также на Западе утром и ночью возможен туман.

В большей части Украины температура в течение суток в среднем составит -1...+4. На Западе ночью столбики термометров покажут -5...0, а днем воздух прогреется до +3...+8. На высокогорье Карпат ночью похолодает до -10...-5, а днем температура поднимется до 0. На Юге ночью будет +2...+7, а днем температура составит +5...+10.

Какой будет погода на Киевщине

В Киевской области в четверг днем возможен местами небольшой дождь. На Киевщине температура в течение суток составит 0...+4. В самом Киеве в течение суток ожидается +1...+3.

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности 3 уровня на высокогорье Ивано-Франковской области. Также умеренная снеголавинная опасность 2 уровня ожидается 15 февраля на высокогорье Закарпатской области.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!
– говорится в сообщении.

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра

Дневная температура в областных центрах

  • Киев – +1...+3
  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – +1...+3
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +1...+3
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +1...+3
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – +1...+3
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля
Прогноз погоды на 15 февраля / Карта Укргидрометцентра