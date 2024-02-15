В четверг ветер будет северо-западным, а на Левобережье он будет иметь восточное направление. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
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Какой будет погода 15 февраля
На Севере, Центре и Юге ожидается небольшой дождь. На северном Востоке возможны умеренные дожди с мокрым снегом. На Западе, в Винницкой, Житомирской, Донецкой и Луганской областях осадки не ожидаются. Также на Западе утром и ночью возможен туман.
В большей части Украины температура в течение суток в среднем составит -1...+4. На Западе ночью столбики термометров покажут -5...0, а днем воздух прогреется до +3...+8. На высокогорье Карпат ночью похолодает до -10...-5, а днем температура поднимется до 0. На Юге ночью будет +2...+7, а днем температура составит +5...+10.
Какой будет погода на Киевщине
В Киевской области в четверг днем возможен местами небольшой дождь. На Киевщине температура в течение суток составит 0...+4. В самом Киеве в течение суток ожидается +1...+3.
Предупреждение от синоптиков
В Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности 3 уровня на высокогорье Ивано-Франковской области. Также умеренная снеголавинная опасность 2 уровня ожидается 15 февраля на высокогорье Закарпатской области.
Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!
– говорится в сообщении.
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра
Дневная температура в областных центрах
- Киев – +1...+3
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – +1...+3
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +4...+6
- Житомир – +1...+3
- Винница – +3...+5
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +7...+9
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +3...+5
Прогноз погоды на 15 февраля / Карта Укргидрометцентра