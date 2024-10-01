В Укргидрометцентре предупредили, что заморозки следует ожидать на Закарпатье и Прикарпатье.
Смотрите также Когда похолодает, будет ли еще в октябре жара или же возможны снег и мороз: интервью с синоптиком
Прогноз погоды в Украине на 2 октября
Синоптики прогнозируют, что будет без осадков. Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +6...+11 градусов, на побережье морей до +14 градусов, днем +16...+21 градус, на востоке и юго-востоке страны до +25; в западных областях ночью +1...+6, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса, днем +12...+17 (на высокогорье Карпат ночью от +3 до -2, днем +8...+13 градусов).
Прогноз погоды на 2 октября в Киеве и столичном регионе
Здесь будет переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21; в Киеве ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.
Предупреждение о гидрологических явлениях
Во второй половине суток 2 октября на реке Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 340 – 380 сантиметров над нулем поста (на 8 часов 1 октября уровень воды составлял 254 сантиметров над нулем поста). Максимальный расход прогнозируется в пределах 300 – 400 квадратных метров в секунду, без угрозы негативных последствий.
Погода в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +14...+16
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +14...+16
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +16...+18
- Винница +17...+19
- Одесса +20...+22
- Николаев +20...+22
- Херсон +23...+25
- Симферополь +20...+22
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +18...+20
- Сумы +20...+22
- Полтава +20...+22
- Днепр +21...+23
- Запорожье +23...+25
- Донецк +22...+24
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / Укргидрометцентр