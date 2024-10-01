В Укргидрометцентре предупредили, что заморозки следует ожидать на Закарпатье и Прикарпатье.

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Прогноз погоды в Украине на 2 октября

Синоптики прогнозируют, что будет без осадков. Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, на побережье морей до +14 градусов, днем +16...+21 градус, на востоке и юго-востоке страны до +25; в западных областях ночью +1...+6, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса, днем +12...+17 (на высокогорье Карпат ночью от +3 до -2, днем +8...+13 градусов).

Прогноз погоды на 2 октября в Киеве и столичном регионе

Здесь будет переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21; в Киеве ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.

Предупреждение о гидрологических явлениях

Во второй половине суток 2 октября на реке Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 340 – 380 сантиметров над нулем поста (на 8 часов 1 октября уровень воды составлял 254 сантиметров над нулем поста). Максимальный расход прогнозируется в пределах 300 – 400 квадратных метров в секунду, без угрозы негативных последствий.

Погода в областных центрах

Киев +17...+19

Ужгород +14...+16

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +14...+16

Черновцы +14...+16

Хмельницкий +14...+16

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +16...+18

Винница +17...+19

Одесса +20...+22

Николаев +20...+22

Херсон +23...+25

Симферополь +20...+22

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +19...+21

Чернигов +18...+20

Сумы +20...+22

Полтава +20...+22

Днепр +21...+23

Запорожье +23...+25

Донецк +22...+24

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 2 октября / Укргидрометцентр